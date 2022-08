CEC Bank şi-a înjumătăţit profitul net în prima jumătate a anului, la 110,8 milioane lei Comparativ, CEC Bank a raportat un profit net preliminar de 208,4 milioane de lei in primele sase luni din 2021. ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 110,8 milioane de lei in primul semestru din 2022. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat o crestere a activelor pana la 53,3 miliarde de lei – plus 20% fata de perioada similara a anul trecut”, anunta banca. Veniturile nete din dobanzi si comisioane, au crescut cu 20,5% fata de perioada similara a anului trecut, pana la 1,2 miliarde de lei, in conditiile in care, ratele bonificate pentru depozite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

