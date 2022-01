CEC Bank plăteşte statului român dividende de 634,3 milioane lei ”CEC Bank anunta plata de dividende in valoare de 634,3 milioane lei aferente anilor financiari 2019 si 2020, actionarului sau Ministerul Finantelor Publice. Plata a fost deja efectuata, la sfarsitul saptamanii trecute. Banca a distribuit peste 85% din profitul net atribuibil actionarilor – avand una dintre cele mai ridicate cote de repartizare a profitului de pe piata”, anunta banca. Distribuirea de dividende face parte din obligatiile asumate in baza planului de afaceri care a stat la baza majorarii capitalului social al CEC Bank, aprobat de Comisia Europeana la sfarsitul lui 2019. Planul mentionat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

