Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank ofera salariaților instituțiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva COVID-19, conform Ordinului 555/2020 publicat in Monitorul Oficial 290 din 7 aprilie 2020, posibilitatea de a-și refinanța creditele de nevoi personale in...

- CEC Bank ofera salariatilor institutiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva COVID-19, conform Ordinului 555/2020 publicat in Monitorul Oficial 290 din 7 aprilie 2020, posibilitatea de a-si refinanta creditele de nevoi personale in lei, in conditii foarte avantajoase: dobanda fixa…

- CEC Bank a anuntat marti ca ofera salariatilor institutiilor medicale care sunt in prima linie in lupta impotriva Covid-19 posibilitatea de a-si refinanta creditele de nevoi personale in lei, cu o dobanda fixa de 5,5% pe an, potrivit news.ro."CEC Bank ofera salariatilor institutiilor medicale…

- Aseara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 261 din 30 martie a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 37 2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori In continuare vom publica,…

- De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitarilor, iar guvernul da posibilitatea celor care au credite sa iși plateasca restanțele inainte de a solicita amanarea ratelor. Ordonanța a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial pentru a fi modificata de guvern in ședința de…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private cere autoritatilor anularea Ordinului care suspenda consultatiile in ambulatoriile spitalelor si externarea pacientilor care nu sunt urgente: „Externarea unui bolnav cu nevoi paliative poate duce la complicatii sau la decesul acestuia”, anunța…

- In Romania, legea spune ca un psiholog ar trebui sa se ocupe de 70-90 de pacienți ai secțiilor și compartimentelor de psihiatrie. Realitatea arata un sistem invechit, care pune accent pe izolarea bolnavilor, și unde respectarea acestei prevederi pare sa fie imposibila in aproape jumatate din cazuri.…

- Prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr.72/31.01.2020, au fost modificate ṣi completate prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea…