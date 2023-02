Stiri pe aceeasi tema

- Safetech Innovations, companie listata pe piata AeRO din ianuarie 2021, se transfera pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. 6 februarie este prima zi de tranzactionare a actiunilor Safetech Innovations pe Piata Reglementata sub simbolul bursier SAFE. Din momentul listarii la Bursa, capitalizarea…

- ”UniCredit Bank, parte a Grupului UniCredit, listeaza luni, 16 ianuarie, prima emisiune de obligatiuni corporative din acest an la bursa, in valoare de 488,5 milioane lei. Obligatiunile se vor tranzactiona pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier UCB27. UniCredit Bank…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 8,6% in noiembrie prin prisma indicelui BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), si a indicelui BET-TR, care include si dividendele. Este cel mai mare ritm de crestere consemnat la nivelul tuturor indicilor…

- Libra Internet Bank continua finantarea prin bursa si listeaza a treia sa emisiune de obligatiuni, in valoare de 4,262 milioane de euro. Obligatiunile se tranzactioneaza pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier LIBRA32E. Libra Internet Bank a vandut anul acesta 8.524…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a declarat in cadrul evenimentului care a marcat aniversarea a 140 de ani de la inființarea primei burse de valori mobiliare din Romania, ca Bursa de Valori București trebuie susținuta. ”Așa dupa cum am enunțat și cu alte ocazii,…

- Bursa de Valori Bucuresti a depasit pentru prima data in istorie pragul de 100.000 de investitori, avand in prezent 128.000 de investitori, a anuntat joi presedintele BVB, Radu Hanga, la evenimentul aniversar prin care sarbatoreste 140 de ani de la infiintare. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Aniversam astazi implinirea a 140 de ani de la infiintarea Bursei din Bucuresti, intr-un context in care, in arhitectura financiara a Romaniei, piata de capital devine tot mai importanta, iar Bursa de Valori Bucuresti reprezinta institutia de referinta. Am acordat cu incredere Inaltul Patronaj acestui…