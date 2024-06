Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani, care era cioban la o stana de oi din localitatea Secas, judetul Timis, a murit, dupa ce a baut o soluție care se foloseste la deparazitarea oilor. Politistii au deschis dosar penal, transmite News.ro.

- Romania se confrunta cu o problema majora: evaziunea fiscala. Anual, statul pierde circa 33 de miliarde de euro, echivalentul a 10% din PIB, din cauza acestei practici ilegale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a tras un semnal de alarma, subliniind gravitatea situației…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca vrea sa gaseasca impreuna cu colegii lui o solutie legislativa care sa permita o astfel de situatie in care pacientul este tratat intai la public si trebuie sa ajunga la privat, sau invers, el aratand ca cele doua sectoare, public si privat, nu…

- Ploșnițele reprezinta o adevarata provocare, fiind extrem de dificil de eradicated și avand o capacitate rapida de reproducere. In cazul in care va confruntați cu aceasta problema și soluțiile comerciale nu au fost eficiente, puteți lua in considerare utilizarea unor metode naturale.

- Despre conceptul blockchain, care a devenit in ultimii ani din ce in ce mai popular, se știe deja foarte bine ca ofera un sistem descentralizat și sigur pentru transferuri de date și valori. Exista, cu toate acestea, nevoia permanenta pe care o au oamenii pentru imbunatațirea performanței și pentru…

- Fostul antrenor al lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit despre jucatorul care ar putea fi potrivit pe ambele flancuri ale apararii naționalei. Indisponibilitatea lui Nicușor Bancu, urmarea unei accidentari, i-a creat mai multe batai de cap lui Edi Iordanescu decat ar fi fost de așteptat. In amicalul cu…

- Consiliul Județean Satu Mare a incheiat astazi un Acord de Parteneriat cu toate orașele și comunele din județul Satu Mare pentru realizarea unei baze de date care va asigura comunicarea intre instituții, astfel incat cetațenii sa aiba acces direct la serviciile publice locale, fara sa fie nevoie sa…

- Potrivit unui raport european, in anul 2021, 71,4% din totalul de hartie și carton consumat, au fost reciclate. De ce sa alegi insa ambalaje de carton? A fi administratorul unui restaurant in prezent poate fi o provocare reale, in special daca privim lucrurile prin prisma responsabilitaților legale…