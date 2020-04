CEC Bank emite gratuit carduri pensionarilor si le trimite gratuit acasa, prin intermediul Postei Romane CEC Bank continua sa ia masuri speciale pe durata starii de urgenta pentru a veni in ajutorul clientilor sai pensionari. Astfel, Banca va emite in mod gratuit carduri de debit pentru clientii care isi ridicau pensiile in numerar de la ghiseele bancii si va asigura trimiterea acestora, fara costuri, la adresa de domiciliu a clientilor, ca exceptie de la practica standard care prevede ridicarea cardurilor din unitati.



Cardurile vor fi trimise prin intermediul Postei Romane, in baza unui acord comercial incheiat intre cele doua entitati si vor fi eliberate numai titularului, in baza documentului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

