- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele trei luni cu 721 milioane euro, la 135,33 miliarde euro, de la 134,61 miliarde euro, la finalul lunii decembrie 2021, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de News.ro . ”In perioada ianuarie – martie 2022, datoria…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna martie 2022 cu 1,6% fata de februarie 2022 (-0,3% in termeni reali), pana la nivelul de 336,132 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 72,7% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,9%,…

- Fondul suveran de investiții al Norvegiei a pierdut 68 de miliarde de euro in primul trimestru și și-a vazut valoarea scazand la 1216 miliarde de euro, in principal din cauza temerilor legate de razboiul din Ucraina. Alimentat de veniturile din petrol ale statului norvegian, uriașul fond a inregistrat…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2022, datoria externa totala a crescut cu 532 milioane euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 97,341 miliarde euro la 28 februarie 2022 (72% din totalul datoriei externe), in crestere cu 0,2% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele doua luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 9,51 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 12,76 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Ucraina va exporta probabil doar 200.000 de tone de grau in perioada martie-iunie, deoarece porturile sale la Marea Neagra sunt blocate in urma invaziei armatei rusesti, a estimat luni firma de consultanta in agricultura APK-Inform, transmite Reuters. Ucraina este un mare producator si exportator mondial…

- ”In luna ianuarie 2022, datoria externa totala a crescut cu 2,826 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 99,294 miliarde euro la 31 ianuarie 2022 (72,4% din totalul datoriei externe), in crestere cu 2,3% fata de 31 decembrie 2021; datoria externa pe termen scurt a inregistrat…

- ”Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2021 inregistrat de Electrica SA este in valoare de 0,45 lei/actiune. Valoarea totala bruta a dividendelor este de 152,8 milioane lei, corespunzator unui procent de 50% din profitul net individual dupa repartizarea la rezerva…