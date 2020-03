Stiri pe aceeasi tema

- CEC Bank lanseaza procesul de contractare online, la distanta, a serviciilor bancare, prin lansarea pachetului 'Bun venit', conform unui comunicat al bancii. Pachetul 'Bun venit' include un cont curent, emiterea unui card de debit si acces la Mobile Banking. Contul curent…

- Lady Gaga a anuntat ca va lansa vineri single-ul „Stupid Love”, primul material de studio de la coloana sonora a filmului „A Star is Born” (2018), potrivit news.ro.O varianta nefinalizata a piesei a aparut online luna trecuta, iar aceasta semnala faptul ca artista revine la stilul consacrat.…

- Dorind sa vina in intampinarea cerintelor clientilor sai, unul dintre cele mai cunoscute magazine online, care ofera la vanzare produse din aproape toate domeniile, va implementa anul acesta in Romania plata in rate.

- CEC Bank va lansa la sfarsitul lunii februarie un produs prin care se vor putea inrola de la distanta clienti persoane fizice, cetateni romani din afara tarii, a declarat, intr-un interviu , Bogdan Neacsu, director general - presedinte CEC Bank.

- Prea multe cuvinte, prea putine informatii cu adevarat importante, prea multe chenare in pagina, prea putina originalitate. Sunt cateva dintre greselile de scriere ale unui curriculum vitae, pe care le observa recrutorii. Acestea pot elimina un candidat din procesul de recrutare.

- Retailerul online eMAG lanseaza livrarea cu automobile 100% electrice, o premiera pe piața din Romania Cel mai mare retailer online din eMag a anuntat, miercuri, ca, alaturi de Sameday, lanseaza, in premiera pentru piata romaneasca, serviciul eMAG Green Delivery, bazat pe livrarea coletelor cu automobile…

- Companiile E-Distribuție au implementat pe website-ul www.e-distributie.com funcționalitați noi, care dau posibilitatea clienților sa urmareasca online, in timp real, procesul de racordare la rețeaua de energie electrica. ”Racordarea la rețea este unul dintre cele mai complexe procese ce țin de distribuția…