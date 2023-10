Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe se plange ca nu se regasește pe lista candidaților la alegerile europarlamentare a partidului din care face parte. Gheorghe acuza conducerea partidului ca selecția nu s-a facut in urma votului intern și ca el nu dorește sa fie partaș la așa ceva, ca nu poate valida…

- Partidul Renaștere va depune plangeri la Comisia Electorala Centrala, observatorilor internaționali, la Consiliul Europei și OSCE, pentru a sesiza despre „incalcarile partidului de guvernamant admise in cadrul perioadei electorale”. „Chiar și prim-ministrul Dorin Recean poate face campanie pentru PAS,…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca a fost sesizat de colegii din teritoriu despre faptul ca „au fost inregistrați in calitate de candidați persoane in privința carora au fost emise acte de constatare a ANI-ului, ramase irevocabile”. „In urma mai multor cercetari s-a adeverit ca, la distanța…

- Comisia Electorala Centrala informeaza concurenții electorali ca schimbarile in listele de candidați pot fi facute pina pe 6 octombrie curent. In conformitate cu prevederile legale, pina la inceperea campaniei electorale, adica cu cel tirziu 30 de zile inainte de ziua alegerilor, partidele politice…

- Elena Lasconi deschide lista de candidati pentru alegerile europarlamentare de anul viitor a USR iar Biroul National a votat aceasta propunere. Lasconi este primarul orasului Campulung. Alaturi de ElenaLasconi , in deschiderea listei USR vor fi Dan Barna, Vlad Voiculescu si Vlad Botos. Lista va fi completata…

- Intrebat daca limitarea adaosului comercial se va prelungi dupa aceste trei luni, Mihai Constantin a spus: ”Exista discutia. In primul rand, suntem la jumatatea termenului de implementare al actului normativ deja in desfasurare. Am vazut evolutia anticipata si dorita implementarii acestui act normativ.…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a facut publica lista partidelor, inregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul sa participe la alegerile locale generale stabilite pentru data de 5 noiembrie 2023. Acestea sunt 60 la numar.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a anunțat ca luni, 7 august, incepe perioada electorala pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie curent, informeaza MOLDPRES . Astfel, potrivit Codului electoral, perioada electorala dureaza pana in ziua in care rezultatele alegerilor sunt confirmate de catre…