- Primarul capitalei solicita oamenilor legii sa se mobilizeze in parcurile și zonele verzi din capitala pentru a pedepsi persoanele care lasa gunoi. Edilul a menționat ca a mers ieri in mai multe zone din capitala, unde a strans gunoi dupa cei care „le place excesiv berea și frigaruiul” și care nu strang…

- Școala numarul 6 din bulevardul Cuza-Voda 17/3, din sectorul Botanica, va fi restaurata. Primarul capitalei, Ion Ceban, a precizat ca la aceasta etapa a fost facuta evaluarea starii tehnice a cladirii, iar in cateva saptamani va fi semnat un contract care prevede creare documentelor de proiect.

- CHIȘINAU, 21 apr - Sputnik. O noua linie de troleibuz, care va circula pe strada Albișoara, va fi lansata la Chișinau. Este vorba de linia nr.38, care a fost aprobata in urma unui sondaj in randul cetațenilor. Aceștia au optat pentru transport public pe toata strada Albișoara. Noua linie de transport…

- Primarul general, Ion Ceban, se arata indignat de dezmațul de pe strazile capitalei, unde sute de persoane au diferite afaceri mici, gherete luate pe 50 de ani in chirie și haosul de pe strazi. Ceban a solicitat să fie făcută o listă a lustraţiei in care să fie trecute persoanele care se fac vinovate…

- Chișinaul iși poate reciștiga fosta glorie a capitalei verzi. Primarul general Ion Ceban și-a exprimat increderea in acest lucru in timpul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR. In același timp, edilul a menționat ca un oraș „verde” nu este doar zone verzi ingrijite, ci și standarde de mediu relevante…

- In capital, de pe trotuarul din strada P. Halippa au fost demontate și evacuate 8 gherete ilegale. Despre aceasta a comunicat primarul general al Chișinaului, Ion Ceban. El a precizat ca schemele de amplasare au expirat anul trecut. ”Acestea se aflau acolo ani de zile și urațeau aspectul orașului.…

- Primarul general Ion Ceban se arata ingrijorat de incidența înaltă a infecției cu noul coronavirus. Edilul spune ca specialiștii explică fenomenul prin contagiozitate sporită a virusului. „Dar noi observam relaxarea deplină, cunosc că toată lumea a obosit, dar mai putem face un efort ca să…

- Primarul general Ion Ceban se arata indignat de faptul ca zeci de copaci din capitala, arbori care sint verzi și nu reprezinta niciun pericol, sint defrișați, iar vinovații sint de negasit. „Așa și nu am vazut intervenții pe acele zone, unde copacii stau la pamint de citeva luni de zile. Dar in schimb…