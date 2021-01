Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 13 ian - Sputnik. Planul național de imunizare anti COVID-19 a fost aprobat miercuri, 13 ianuarie, de Comisia naționala extraordinara de sanatate publica. © Inquam Photos / George CalinVideo: Cum vor fi vaccinați moldovenii impotriva COVID - oficial Documentul stabilește componentele…

- CHIȘINAU, 11 ian - Sputnik. Alte 271 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Dintre acestea patru sunt cu statut de import, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și protecției Sociale. Unul este din Federația Rusa, doua din Ucraina și inca unul din Marea…

- La data de 30 decembrie 2020 va fi lansata platforma experimentală a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA). Totodata, utilizarea sistemului va deveni obligatorie începând cu 1 ianuarie 2021 pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate…

- Evenimenul a avut loc sambata, cu o zi inainte de lansarea oficiala a campaniei de vaccinare anti-Covid in Israel.Premierul a subliniat ca ”pandemia de Covid-19 este cea mai dura cu care s-a confruntat umanitatea in ultimii 100 de ani” și a cerut cetațenilor sa ii urmeze exemplul pentru a putea reveni…

- ”Situația epidemiologica in Capitala ramane a fi tensionata și alarmanta”. Despre asta a anunțat șeful Direcției generale asistență socială și sănătate, Tatiana Bucearschi, in cadrul ședinței de astazi a Primariei.

- Marea Britanie a raportat sambata peste 21.500 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus și 519 decese, informeaza News.ro. Cu o zi in urma, fusesera inregistrate 21.670 de cazuri și peste 420 de decese, mai arata sursa citata. Guvernulbritanic va decide miercuri daca va inaspri restricțiile laLondra,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor: „Am citit declarația ministrului muncii despre problemele legate de salarizarea angajaţilor din aparatul propriu al Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Potrivit doamnei ministru, încasarea salariului de către preşedintele…

- Autoritatile sanitare din Bulgaria au anuntat marti la Sofia un nou numar record de contagieri cu virusul SARS-CoV-2, raportand in ultimele 24 de ore 2.427 de noi infectari, relateaza EFE, conform agerpres.ro. De asemenea, in ultimele 24 de ore in Bulgaria au fost inregistrate 51 de decese asociate…