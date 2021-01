Ceban: Parcarea etajată din Piața Centrală este rentabilă Parcarea cu mai multe etaje din Piața Centrala din Chișinau, al carei proiect de construcție va fi in curind pus in discuție publica, va fi proiectata nu numai pentru nevoile pieței, ci și pentru intreaga zona inconjuratoare. Despre aceasta a vorbit primarul general Ion Ceban in cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. Ceban a punctat ca construcția unui astfel de obiect este rentabila, deoarece nevo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Planul Urbanistic General este la etapa a doua. Acum specialiștii din Federația Rusa lucreaza la strategia de dezvoltare a capitalei, documente care va fi gata curind. Cel puțin asta a spus primarul general Ion Ceban in cadrul unei emisiuni de la Moldova 1. Edilul s-a referit și la compania din Rominia,…

- Liderul Socialistilor, ex-presedintele Igor Dodon, a multumit Romaniei pentru ajutorul promis marti, 29 decembrie, in cadrul vizitei la Chisinau a presedintelui Kaus Iohannis. Totodata, Igor Dodon a accentuat ca spera ca vor fi nu doar vorbe, dar si fapte.

- „La mulți ani, Romania” cu acest mesaj a venit primarul general Ion Ceban catre poporul roman cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De cind este primar, Ion Ceban a avut și are in continuare o colaborare fructuoasa cu Romania. Mai mult, Romania și Chișinau au mai multe proiecte comune, care vor fi implimentate…

- Consiliul municipal Chișinau a votat astazi in ședința aprobarea acordului de subfinanțare a imprumutului nerambursabil de 9 milioane euro, destinat realizarii subproiectului „Deșeuri solide Chișinau", incheiat intre Ministerul Finanțelor și Primaria municipiului Chișinau. Acordul de subfinanțare prevede…

- Strada Ion Creanga din capitala a intrat in capitala de simbata, 21 noiembrie. Despre aceasta a anunțat primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban. Edilul a menționat ca la prima etapa vor fi efectuate lucrari non-invazive, urmind ca in cea de-a doua etapa sa fie efectuata reabilitarea sistemului…

- Daria Radionova, iubita lui Alex Bodi, este o ”clienta” fidela a publicațiilor mondene. Ea a devenit cunoscuta datorita extravaganțelor sale, la scurt timp dupa ce a lasat Chișinau pentru Londra.

- Gradinița nr 140 din comuna Bacioi a fost conectata, astazi, la sistemul public de gaze naturale in urma mai multor discuții pe care primarul general Ion Ceban le-a avut cu conducerea Chișinau – Gaz. Astfel, potrivit lui Ceban, in curind, 160 de copii din localitate se vor bucura de o gradinița reconstruita…

- Victoria Maiei Sandu in primul tur al alegerilor din Moldova a fost primita cu mult entuziasm pe malul romanesc al Prutului. Valul de emotie revarsat pe retelele sociale s-a datorat in primul rand rezultatului surprinzator, in conditiile in care toate sondajele de opinie il creditau castigator in „semifinale"…