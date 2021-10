Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii din spitalele bihorene se tem ca vor fi dați afara pentru a se face loc celor cu Covid. Spitalele se reorganizeaza, iar medicii atenționeaza ca toți cei cu Covid internați in stare grava nu sunt vaccinați.

- In timp ce pe strazile din municipiul Chișinau, dar și in transportul public, nu prea vezi oameni cu maști și care sa respecte distanța fizica, spitalele din municipiul Chișinau sint pline, iar locurile in secțiile de terapie intensiva sint la limita, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. La momentul…

- Numarul cazurilor de infectari cu virusul Covid-19 este in creștere, 44 de persoane sunt internate in spital in stare grava. „Urmarim in continuare creșterea numarului zilnic de infecții noi, circa treime din cazuri inregistrate la nivel de țara sunt inregistrate in Chișinau” a anunțat Ion Ceban in…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 558 de persoane diagnosticate cu COVID și 28 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Spitalul din Suceava dispunea de 354 de paturi libere, din care 69 pentru pacienți COVID, 263 in sectorul non-COVID și 22 pentru zona tampon. La nivelul județului…

- Spitalele municipale destinate pacientilor cu COVID-19 devin neincapatoare, a declarat Ion Ceban in cadrul sedintei saptamanale a Primariei. El a anunțat ca sunt pregatite paturi de rezerva, dar numarul acestora este limitat.

- Testarea gratuita la necesitate a profesorilor, continua in municipalitate. Primarul general Ion Ceban spune ca regretabil este ca saptamina trecuta, mai mulți profesori din republica și-au anunțat demisia deoarece sint impuși din propriul buzunar sa achite testarea la Covid odata la 2 saptamini, transmite…

- Primaria Chișinau a investit mult in spitalele municipale, in contextul Covid-19. Primarul general Ion Ceban afirma ca in pofida condițiilor de pandemie municipalitatea are grija de imbunatațirea condițiilor de acordare a asistenței medicale pacienților și lucratorilor medicali. „Am investit in infrastructura…

- Pana in prezent, s-au vaccinat impotriva COVID-19, 53% din cadrele didactice și 55% din educatorii din gradinițe. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare de Edilul capitalei, Ion Ceban.