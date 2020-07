Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a implinit ieri frumoasa varsta de 40 de ani. A sarbatorit insa fara fast, ci in sanul naturii și doar in compania celor mai apropiați, a familiei - soția și cei doi copii ai sai, cutreierand locurile pitorești ale Moldovei.

- Problema inundațiilor din capitala a fost abordata la ședința Primariei din aceasta dimineața. Primarul general Ion Ceban a solicitat ca sa se gaseasca soluții, intrucit situația este foarte grava, iar de suferit au cetațenii. „Nu știu daca cineva este vinovat, probabil faptul ca mai mulți ani s-au…

- Primarul general Ion Ceban cere ca problema inundațiilor din capitala sa fie rezolvata și ca toți responsabilii sa vina cu soluții in acest sens. Mai mult, acesta spune ca va solicita membrilor Comisiei Situații Excepționale sa dezbata acest subiect, unde sa se analizeze cum sa fie curațita albia Bic-ului.

- Primarul general Ion Ceban admite ca Piața Centrala ar putea fi inchisa, iar aceasta decizie va fi luata de catre Comisia Situații de Urgența in Sanatate Publica la nivel național, iar Primaria Chișinau nu poate face alt ceva decit sa se conformeze deciziei. Pina atunci responsabilii vor face inspecții…

- Odata cu ridicarea starii de urgența in capitala, dezvoltatorii au inceput sa-și intensifice activitatea, ceea ce ingrijoreaza locuitorii orașului. Astfel, in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale primarul, general Ion Ceban a vorbit despre mesajele privind apariția gardurilor pentru construcții…

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a convocat in regim online, astazi, 11 mai 2020, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt patru subiecte, printre care și raportu cu privire la masurile intreprinse in vederea prevenirii in masa a infecției Covid-19.

- Primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a solicitat crearea unei harți a terenurilor unde crește ambrozia in capitala, menționind ca lupta cu o astfel de planta periculoasa, precum ambrozia, ar trebuie sa inceapa inainte de a da in floare. Despre aceasta primarul general al capitalei a…

- Primarul general Ion Ceban anunța ca au fost repartizate 40 de milioane de lei pentru spitalele și Asociațiile medical-teritoriale in lupta cu COVID-19. Aceasta suma a fost pusa la dispoziție suplimentara, pe linga cele peste 9 milioane de lei repartizate anterior. Primarul a facut aceasta precizare,…