- Primaria Capitalei și Centrul Municipal de Tineret Chișinau amintesc locuitorilor și oaspeților orașului despre desfașurarea, in aceasta vara, a celei de-a II-a ediții a Festivalului de Film in Aer Liber! Potrivit Primarului General, Ion Ceban, filmele, care vor fi proiectate in acest weekend, la alegerea…

- Ion Ceban, primarul municipiului Chișinau, a avut la Beijing, China, o intrevedere cu vicepreședintele Asociației Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țarile Straine, noteaza Noi.md. "Am mulțumit pentru ospitalitate și am discutat despre relațiile de colaborare dintre China și Republica Moldova, inclusiv…

- Veste buna pentru iubitorii de film din Chișinau. Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat lansarea celei de-a doua ediții a Festivalului de Film in Aer Liber! „Evenimentul va debuta pe 1 iunie și se va desfașura pe parcursul intregii veri, in fiecare weekend, in trei sectoare ale municipiului…

- Ziua Internaționala a Familiei este sarbatorita in fiecare an pe 15 mai, cu scopul de a evidenția importanța familiei in dezvoltarea societații. Cu aceasta ocazie, Primarul General al municipiului Chișinau, Ion Ceban, a facut un mesaj catre cetațenii. El a postat o fotografie draguța cu soția și copiii…

- Primarul din Chisinau, Ion Ceban, anunta, luni, ca s-a intalnit cu premierul Marcel Ciolacu, cu care a discutat despre prouectele comune realizate de autoritatile din cele doua tari si a multumit pentru sprijijul oferit Republicii Moldovam inclusiv pentru aderarea la Uniunea Europeana, informeaza News.ro.…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a venit cu un mesaj de condoleanțe in contextul atacului terorist din Rusia, noteaza Noi.md. "Condamnam acțiunile și atacurile in urma carora au de suferit oameni. Este un dezastru. Condoleanțe. Oamenii iși doresc sa traiasca in pace și liniște. {{737910}}Traim…

- O noua ruta municipala de autobuz va fi deschisa pentru locuitorii din Singera. Un astfel de anunț a fost facut de primarul capitalei, Ion Ceban pe pagina de Facebook. Ruta va face legatura dintre sectorul Centru al orașului Chișinau cu Singera, prin strada Muncești.