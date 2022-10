Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a respins cererea Cancelariei de Stat referitor la suspendarea dispozitiei privind tariful de 6 lei in transportul public din municipiul Chisinau, care a intrat in vigoare din 1 iulie. Anuntul in acest sens a fost facut de primarul Ion Ceban la sedinta operativa de luni, transmite IPN.

- Abonamentele pentru calatorii in transportul public municipal au devenit mai scumpe pentru agenții economici, prețul acestora fiind majorat de la 234 de lei la 486 lei, in cazul abonamentelor pentru o luna, transmite Știri.md . Astfel, potrivit șefului Direcției Transport din cadrul Primariei Chișinau,…

- Ședința operativa a serviciilor municipale de astazi s-a desfașurat in lipsa primarului general, Ion Ceban. Acesta a fost inlocuit de viceprimarul Ilie Ceban. Pe ordinea de zi au fost 6 subiecte, printre care și raportul cu privire la masurile intreprinse in domeniul social și de sanatate la nivelul…

- Primaria Mangalia va scoate pe traseu, incepand de luni, 1 august, autobuzele electrice achizitionate in cadrul unui proiect cu fonduri UE, care vor deservi, gratuit, transportul public in localitate, inclusiv in statiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun Olimp.Potrivit unui comunicat al…

Primaria Mangalia va scoate pe traseu, incepand de luni, 1 august, autobuzele electrice achiziționate in cadrul unui proiect cu fonduri UE, care vor deservi, gratuit, transportul public in localitate, inclusiv in stațiunile Saturn, Venus, Cap-Aurora, Jupiter, Neptun-Olimp. Prin implementarea acestui…

- Aglomerația in traficul rutier din Germania s-a atenuat in ultimele saptamani, dupa ce țara a redus semnificatic costurile unui bilet pentru transportul public, arata datele, sugerand ca acest experiment ar putea avea un oarecare succes, scrie Reuters . De la inceputul lunii iunie, Germania a lansat…

- Prețul calatoriei cu transportul in comun in municipiul Orhei a ramas neschimbat, chiar daca in majoritatea localitaților din țara s-a majorat, ca urmare a scumpirilor fara precedent pentru carburanți. Mai mult, la inițiativa liderului Partidului „Șor”, Ilan Șor, in orele de varf, transportul public…