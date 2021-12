Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora are loc ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi figureaza mai multe subiecte, printre care și raportul cu privire la masurile intreprinse in vederea prevenirii infecției Covid-19 in randul populației municipiului Chișinau, dar și cel cu privire la sesizarile recepționate…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, sustine ca are informatii ca in continuare este filat de structurile de forta din Republica Moldova. Edilul sugereaza ca aceste actiuni se fac la comanda noii guvernari.

- Primarul capitalei a vorbit despre lucrarile de intreținere și reparație a infrastructurii rutiere care se desfașoara in prezent la Chișinau. Astfel, se finalizeaza lucrarile de asfaltare a carosabilului și acceselor pe str. Teilor, cu participarea preturii Botanica, care și-a asumat lucrarile pe partea…

- Procuratura municipiului Chișinau a pornit urmarirea penala in privința ex-directorului al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, Anatolie Golea, pe faptul imbogațirii ilicite, dupa ce inspectorii ANI au constatat o diferența substanțiala dintre averea dobandita și veniturile obținute de catre subiectul…

- Primarul general, Ion Ceban, a convoacat astazi, 8 noiembrie, ședința operativa a serviciilor municipale. Masurile intreprinse in vederea prevenirii infecției Covid-19 in randul populației municipiului Chișinau și desfașurarea procesului educațional in cadrul instituțiilor de invațamant general din…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca vacanța elevilor din mun.Chișinau ar putea fi prelungita, in urma unei decizii a CNESP. „Pana la aceasta ora, joi, nu avem claritate deplina și nu am fost informați, iar combinatele școlarești nu știu daca sa faca și daca sa procure alimentele pentru școli”,…

- Primarul general Ion Ceban va cere in CMC o suma de 100 de milioane de lei pentru organizarea parcarilor din capitala. Declarațiile au fost facute in cadrul prezentarii studiului de oportunitate privind implementarea sistemului de management al parcarilor auto din municipiul Chișinau. Ceban afirma ca…

- Primarul municipiului Chisinau, Ion Ceban, care este si vicepresedinte al Congresului Autoritatilor Locale din Moldova (CALM), sustine ca autoritatile publice centrale exercita presiuni asupra administratiilor locale si nu isi onoreaza promisiunile facute in campania electorala, transmite IPN.