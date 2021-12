Primarul capitalei, Ion Ceban, susține ca daca ar fi in locul lui Alexandr Nesterovschi, candidatul BCS la Balți, care ar urma sa concureze cu Nicolai Grigorișin in turul 2, s-ar retrage din cursa. „Daca te expui public impotriva procesului care a existat, in formula in care a avut loc, eu m-aș retrage din cursa, pentru ca nu putem neglija principiile statului de drept. Dar decizia o va lua partidul”, a declarat aseara, primarul, la o emisiunea de la Prime TV.