- In cautarea profesioniștilor! Primarul general, Ion Ceban lanseaza un apel public privind suplinirea locurilor vacante in cadrul direcției generale arhitectura, urbanism și relații funciare. Declarația a fost facuta de edil in cadrul dezbaterilor publice organizate cu dezvoltatorii imobiliari din capitala.…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța despre convocarea unei ședințe cu dezvoltatori imobiliari, experți in arhitectura, deputați, consilieri municipali și societatea civila pe subiectul construcțiilor din capitala. In aceeași nota, primarul anunța ca in capitala au fost identificate 25 de construcții…

- Primarul capitalei, Ion Ceban susține ca este urmarit și șantajat. Edilul a menționat in cadrul ședinței saptamanale a primariei ca partidul de la conducerea țarii s-ar ocupa de denigrarea imaginii sale. Totodata, acesta a declarat ca angajații din structurile pregateasc perchiziții la birou și domiciliu,…

- Angajaţii Primăriei Chişinău instruiţi de angajaţii CNA. Primarul general Ion Ceban spune ca se bucura ca pe parcursul anilor 2020-2021 la Linia Fierbinte a instituției nu a parvenit nici un apel telefonic unde s-ar denunța acte de corupție in Primaria Chișinau, iar acest lucru este un rezultat…

- Primarul de Chișinau, Ion Ceban, cere amanarea evenimentelor mari planificate in capitala in contextul creșterii numarului de persoane infectate cu Covid, de la o zi la alta. O alta soluție ar fi impunerea obligativitații de a prezenta certificatul de vaccinare sau un test negativ. Solicitarea vine…

- Primarul general, Nicusor Dan, vine cu vesti proaste pentru bucuresteni. Inca o iarna fara caldura si apa calda. Primarul ales da vina pe greaua mostenire si da un termen pentru o viata normala: 2-3 ani. La finalul declaratiei, Nicusor Dan, a inceput sa r

- Primarul general Ion Ceban a venit cu un mesaj catre noul Guvern și noii miniștri, in contextul proiectelor comune inițiate anterior. Edilul afirma ca iși dorește ca aceste proiecte mari lansate sa fie continuate. „Este vorba de accesarea la anumite fonduri, delimitarea terenurilor municipale, susținerea…

- Primarul general, Ion Ceban, afirma ca nu are intenții in viitorul apropiat sa se lanseze in politica cu un partid propriu și ca la moment concentrația și eforturilor sale sunt asupra problemelor municipiului Chișinau. Referitor la noua guvernare susține ca aceasta trebuie sa-și faca treaba.