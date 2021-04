Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. Ion Ceban a facut publice imagini de la ședința de astazi a Consiliului municipal Chișinau, in cadrul careia un consilier este surprins jucandu-se in telefon. Acesta a postat și un video in care arata cum consilierul care primește cate 3 300 de lei pentru o zi participarea…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Elevii claselor a intai, a patra, a cincea, a noua și a 12-ea din Capitala revin de luni in bancile școlii. Declarația a fost facuta de edilul-șef al Capitalei intr-un live pe Facebook, dupa ședința de astazi a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau.…

- O terasa din sectorul Buiucani, amplasata pe trotuar la intersecția străzilor Alexei Șciusev şi Sfatul Ţării a fost demontata. Primarul capitalei, Ion Ceban, spune ca agentul economic a fost somat de către pretura Buiucani, iar in adresa acestuia a fost emisă o prescripţie de demolare a terasei.…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca a fost testat pozitiv la Covid-19. Acesta ar fi facut testul in contextul in care mai multe persoane de la Primarie sint testate pozitiv. „Prieteni anunț că am primit rezultatul testului pozitiv! Am făcut testul de rutină in contextul in care in primărie…

- Vandalii care distrug obiectivele nou renovate și șoferii, care nu au limite la parcat pe locuri interzise sint la ordinea de zi, spune primarul general Ion Ceban, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Edilul puncteaza ca oamenii nu ințeleg din cuvint. „Am rugat Direcția Poliției mun. Chișinau sa…

- O scrisoare deschisa catre primarul general al capitalei, Ion Ceban, din partea directorului general al „URBANCONSTRUCT” SRL, a fost trimisa pe adresa redacției UNIMEDIA. In ea, Tudor Talpa solicita ca edilul capitalei sa asculte poziția companiei cu privire la situația care s-a creat in jurul construcției…

- CHIȘINAU, 30 ian - Sputnik. Edilul-șef al Capitalei, Ion Ceban, a declarat ca locuitorii și oaspeții Chișinaului mai pot admira pomul de Craciun din Scuarul Catedralei, decoarațiunile și luminițe din centrul orașului doar in acest weekend. ”De saptamana viitoare straiele de sarbatoare vor fi…

- Primarul general al capitalei, Ion Ceban, a avut o intilnire cu șefii spitalelor din capitala. {{495937}}Potrivit edilului, municipalitatea urmarește atent evoluția epidemiologică prin infecția COVID-19 iar specialiștii spun că se inregistreaza o descreștere epidemică, dar incidența ramine una inaltă.…