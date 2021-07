Stiri pe aceeasi tema

- Amenajarea spațiilor verzi, gestionarea deșeurilor și dezvoltarea urbana sint doar citeva dintre subiectele discutate de primarul general Ion Ceban cu primarul orașului Viena, capitala Austriei, Michael Ludwig. Ceban spune ca iși dorește sa aiba diverși parteneri și potențiali investitori pentru capitala.…

- CHIȘINAU, 29 iun – Sputnik. Primaria Capitalei a alocat anul acesta 130 de milioane de lei pentru 115 instituții educaționale, cu 30 de milioane mai mult decat anul trecut. Despre aceasta a comunicat primarul Chișinaului, Ion Ceban. El a precizat ca banii sunt repartizați pentru repararea…

- Chișinaul va colabora și cu județul Suceava. Primarul capitalei, Ion Ceban a anunțat ca in cadrul vizitei de astazi a semnat o ințelegere de dezvoltare a relațiilor de colaborare, bazate pe respect, sprijin reciproc in soluționarea unor probleme de interes comun.

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, vorbește despre gunoaiele din Capitala, dar și despre ”masterplanul” PMB pentru a scapa de ele. Firea susține ca bucureștiul are un Masterplan pentru gestionarea deseurilor , in care este prezentata situatia actuala, dar si de ce ar fi nevoie pentru o gestionare…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a solicitat și altor instituții publice sa organizeze maratoane de vaccinare. In cadrul ședinței serviciilor municipale de astazi, edilul capitalei a mulțumit celor 300 de cadre medicale implicate in maratonul de vaccinare care s-a desfașurat in perioada 28-30…

- Școala numarul 6 din bulevardul Cuza-Voda 17/3, din sectorul Botanica, va fi restaurata. Primarul capitalei, Ion Ceban, a precizat ca la aceasta etapa a fost facuta evaluarea starii tehnice a cladirii, iar in cateva saptamani va fi semnat un contract care prevede creare documentelor de proiect.

- Havuzurile din capitala urmeaza a fi puse in funcțiune. Primarul capitalei, Ion Ceban, a solicitat sa fie testate in aceasta saptamana pentru a putea fi lansate etapizat. Astfel, locuitorii din capitala se vor bucura putea bucura de acestea incepand cu 15 mai.

- Primarul general Ion Ceban se arata deranjat de faptul ca magazinele din capitala transforma cladirile in zone de curcubeu, de diferite culori și inscripții. Edilul a vorbit despre acest lucru in contextul inscripției de „Soiuz”, care a fost demontata saptaminile trecute. „A fost somat sa o dea jos.…