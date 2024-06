Stiri pe aceeasi tema

- Președintele celor de la Farul Constanța, Gica Popescu, și unul dintre cei mai implicați oameni in organizarea „balului de adio” al Generației de Aur, a oferit prima reacție dupa tirada de critici a lui Ionel Ganea, fost internațional și neinvitat sa participe la show-ul de pe cel mai mare stadion al…

- „Totul este legal. Astazi rata de indatorare a scazut și este de aproximativ 18% pentru Primaria municipiului Chișinau, plafonul fiind de 30%”. Astfel a comentat primarul capitalei, Ion Ceban, sesizarea Fracțiunii Partidului Acțiune Solidaritate (PAS) din Consiliu municipal Chișinau depusa la Procuratura…

- Cladirile istorice din municipiul Baia Mare, preponderent cele din Centrul Vechi al orașului, ar putea atrage sute de mii de turiști in fiecare an, puse in valoare corect. Este adevarat ca multe dintre acestea se afla inca intr-o stare de degradare, asta din cauza proprietarilor care le-au lasat in…

- SURPRIZA… Dumitru Buzatu are astazi un nou termen la Tribunalul Vaslui, pentru verificarea masurii arestului preventiv, insa fostul șef al Consiliului Județean (CJ), in mod suprinzator, nu s-a prezentat in fața instanței. Doar cei doi avocați ai sai, Cristian Winzer și Daniel Atasiei, sunt prezenți…

- Zarva la ședința Consiliului Municipal Chișinau pe bugetul capitalei pentru anul 2024. Consilierul socialist, Dinari Cojocaru, l-a acuzat pe edilul Ion Ceban ca raspandește falsuri, afirmand ca proiectul nu este dezbatut din motiv ca nu exista „voința politica”. „Cer primarului general sa prezinte,…

- Victoria Cazacu, care a fost exclusa din lista membrilor Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a venit cu o prima reacție in privința acestei situații. Victoria Cazacu a spus ca excluderea ei din partid a venit ca reacție la refuzul de a-și depune mandatul de deputat la solicitarea președintelui…

- Primarul municipiului Chișinau Ion Ceban a venit cu o reacție dupa ce ieri, 17 martie pe teritoriul unei unitatați militare din Tiraspol o drona Kamikaze a distrus un elicopter. {{736909}} Liderul MAN declara ca Moldova și cetațenii țarii iși doresc pace, acasa și in toata lumea, transmite Noi.md. ''Republica…