Ceaușescu: Bădălău va primi arest preventiv de 30 de zile Nu a durat mult și, dupa reținerea pentru 24 de ore a lui Niculae Badalau , vicepreședintele Curții de Conturi, in fața sediul central al DNA, a aparut și protestatarul auto-intitulat Marian Ceaușescu. Acesta i-a reamintit lui Badalau cand a cantat cu lautarii, in 2018, “Sa vina diaspora, ca noi ne pi..am pe ea”. Ceaușescu susține ca Badalau va fi arestat, maine, pentru 30 de zile, in baza Legii Legii 78/2000. “Sa vina Diaspora, ca noi ne pi..am pe ea”, canta, in anul 2018, la o petrecere cu maneliști, baronul PSD Niculae Badalau. Inregistrarea de la vremea respectiva a creat mari prejudicii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

