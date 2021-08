Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu (PNL), inculpat alaturi de alte 16 persoane intr-un dosar de frauda electorala, la scrutinul din 27 septembrie 2020, a fost scos din arest preventiv si plasat in arest la domiciliu.

- Azi, la Tribunalul Constanta a fost analizata cererea procurorilor DNA Constanta privind mentinerea in stare de arest la domiciliu atat a lui Petre Neacsa, director al Directiei economice din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cat si a lui Daniel Manole, fostul director al Agentiei…

- Sambata seara, tanarul de 23 de ani a lovit pe un jurnalist si i-a furat telefonul, iar victima a sunat la 112. Mai mult, fiul Clejanilor s-a filmat in timp ce il amenința pe jurnalist. In urma scandalului au fost audiați mai mulți martori. Cu o seara inainte, fiul Clejanilor a sunat la poliție și a…

- Primarul comunei dambovitene Cojasca, Gheorghe Victor, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, la fel si patru functionari publici, in dosarul privind eliberarea in fals de vize de resedinta, conform unor surse judiciare citate de AGERPRES. Instanta a dispus aceasta masura in noaptea…

- Polițistul de Frontiera care ar fi implicat in schema de contrabanda cu țigari la granița cu Romania, a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia a fost luata vinerea trecuta de catre magistrații Judecatoriei Ciocana, care au admis parțial demersul procurorilor.

- Politicianul pro-rus, deputatul Viktor Medvedciuk a fost plasat in arest la domiciliu. Un tribunal de la Kiev a decis aplicarea masurii de arest pana pe 9 iulie, deși Procuratura Generala a cerut o cauțiune de aproape 9 milioane de euro.