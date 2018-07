Stiri pe aceeasi tema

- O ursoaica ramasa captiva intr-un container de gunoi aflat in apropierea garii din statiunea Baile Tusnad a fost eliberata cu ajutorul jandarmilor, a informat duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, Gheorghe Suciu. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- O rulota parcata intr-un popas turistic din stațiunea Mamaia a fost distrusa complet, sambata seara, in urma unui explozii.(Console si accesorii gaming) O rulota parcata intr-un popas turistic din stațiunea Mamaia a fost distrusa complet, sambata seara, in urma unui explozii.(Cele mai bune oferte laptopuri)…

- Sezonul turistic din stațiunea Covasna se va deschide oficial in weekendul care urmeaza, cu o serie de activitați cultural-artistice și targuri tradiționale, potrivit responsabilului cu turismul in orașul Covasna, Thiesz Janos. Turiști și localnici deopotriva sunt așteptați sambata, 16 iunie a.c.,…

- COMUNICAT DE PRESA Data:29.05.2018 Lansare proiect ”Restaurarea, punerea in valoare și introducerea in circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice in calitate

- Mai multi locuitori din comuna Bodoc au donat animale pentru gospodaria anexa a castelului Miko din satul Olteni, cumparat de autoritatile locale in urma cu cativa ani cu scopul de a-l reabilita si introduce in circuitul turistic. Intentia autoritatilor locale este ca in incinta acestui castel, ce…

- Dieta cu morcovi fierti. Te pregatesti de vara, de plaja si de costume de baie? Sau pur si simplu vrei sa stii cum slabesti repede? Incearca o noua dieta eficienta ce face furori printre vedete si este recomandata de specialisti: incearca dieta cu morcovi fierti! Morcovii au multe minerale si

- De 1 Mai, mulți dintre noi iși permit un mic rasfaț al papilelor gustative. Fripturi, mici și alte delicii pe gratar domina masa in aceste zile libere. Din fericire, exista o dieta rapida, care dureaza chiar mai puțin decat minivacanța romanilor. Incearca acest plan timp de 3 zile și da jos pana la…

- Vizitate de mii de elevi din toata tara in perioada comunista, dar si in anii '90, taberele din Garboavele si Buciumeni, judetul Galati, au ajuns niste ruine, inchise si abandonate de autoritati. Pentru a reintra in circuitul turistic e nevoie de investitii masive, transmite corespondentul MEDIAFAX.