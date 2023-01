Ceata pe mai multe drumuri. Vizat si judetul Constanta. Recomandarile Politiei pentru soferi Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt sesizate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe autostrazi sau pe drumuri nationale. Este semnalata ceata, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judetele Alba, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Mehedinti, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Valc ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

