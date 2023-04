Ceata pe A2 si A4! Recomandari pentru soferi

Stiri pe aceeasi tema

- Vizibilitatea este sub 150 de metri vineri dimineata, pe autostrada A2, conform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.”La aceasta ora, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 150 de metri pe tronsonul kilometric 209 - 212 al Autostrazii A2 Bucuresti-Constanta si pe Autostrada…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a conditiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.Se circula in conditii de ploaie torentiala pe autostrada A2 Bucuresti Constanta,…

- VIDEO| Trafic in condiții de iarna pe Autostrada A1 și mai multe drumuri din țara: Recomandari pentru șoferi VIDEO| Trafic in condiții de iarna pe Autostrada A1 și mai multe drumuri din țara: Recomandari pentru șoferi Pe mai multe drumuri se circula in prezent in condiții de iarna, insa nu sunt semnalate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe intreg tronsonul autostrazilor Autostrada A2 Bucuresti Constanta si A4 Ovidiu Agigea, sunt semnalate precipitatii sub forma de ploaie.Pe anumite tronsoane rutiere sunt acumulari de apa pe carosabil si exista risc de acvaplanare.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 12:45, pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 144 212, precum si pe tot tronsonul Autostrazii A4 Ovidiu Agigea, ploua torential, fiind acumulari de apa pe carosabil, existand risc de acvaplanare.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 13 martie, se efectueaza lucrari de reparatii a carosabilului pe autostrazile A2 Bucuresti Constanta si A1 Bucuresti Pitesti, astfel: in intervalul orar 08:00 17:00, pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 07 08.03.2023, interval orar 23:00 01:00, pe A2 Bucuresti Constanta, sectorul cuprins intre km 11 700m si km 12 600m, vor avea loc restrictii de circulatie pentru a permite executarea lucrarilor de montare si scoatere…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 7 ndash; 17 februarie a.c., pe autostrada A10 Sebes Turda, la kilometrul 46, localitatea Unirea, judetul Alba, pe sensul de mers Sebes catre Turda, se restrictioneaza banda 1 si banda de urgenta, pentru a permite…