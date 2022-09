Ceață pe A1, București – Pitești și Sibiu – Deva Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, pe tronsonul kilometric 86 – 120 al autostrazii A1 București-Pitești, intre localitațile Teiu și Pitești, dar și pe sectorul de drum 295 – 238 al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre localitațile Cunța și Sibiu, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, vizibilitatea fiind redusa sub 100 – 150 de metri. De asemenea, este semnalata ceața pe mai multe artere rutiere din județele: Argeș, Alba, Brașov, Sibiu, Bacau, Neamț, Mureș, Harghita, Olt,Dolj, vizibilitatea fiind redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

