Ceață în zonele joase, senin la munte Duminica, in cursul nopții temperaturile se vor situa sub pragul inghețului. Soarele rasare la ora 7:24. Ceața ne va da bataie de cap și in aceasta zi, mai ales in zonele joase, pana in jurul amiezii, cand soarele va patrunde prin perdeaua opaca. In schimb, in zonele montane atmosfera va fi insorita și ușor mai calda. Vantul va bate cu unele intensificari pe varful crestelor. Soarele va apune la ora 17:01. Valorile maxime vor urca in jurul valorii de 11 grade. Luni, saptamana debuteaza cu cer noros și ceața. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

