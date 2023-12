Ceață în Maramureș. Ce temperaturi sunt așteptate astăzi? Vremea va fi mai calda decat normalul termic al perioadei indeosebi in zonele de deal si munte. Cerul va fi variabil, temporar noros noaptea. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 4 si 10 grade, iar cele minime intre -2 si 1 grad. Izolat la inceputul intervalului, in zonele joase, se va semnala ceata. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cea mai mare parte a țarii regimul termic, in special cel diurn, se va menține peste cel specific datei. Cerul va fi variabil, dar cu nebulozitate stratiforma sau ceața la inceputul intervalului pe alocuri in zonele joase de relief, iar noaptea indeosebi in regiunile intracarpatice. Izolat…

- Astazi, vremea va fi in general inchisa, dar cu valori termice peste cele caracteristice perioadei, mai ales in vest si sud-est. Va ploua in Banat, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali si local…

- Astazi, valorile termice vor crește ușor in majoritatea zonelor și se vor situa mult peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, insa innorarile se vor extinde și va ploua și sub forma de aversa in Banat, Crișana, Maramureș, in cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei și izolat in rest.Pe…

- Vremea va fi calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi temporar noros. Pe arii relativ extinse se vor semnala ploi si cu caracter de aversa. Izolat la munte cantitatile de apa vor depasi 10…15 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari locale ziua, cu viteze la rafala de pana la 45…55 km/h,…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul se va innora treptat si pe arii relativ extinse, in partea a doua a zilei si noaptea, va ploua. Izolat cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile…

- Vremea va fi usor mai rece decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 14 si 16 grade, iar cele minime intre 1 si 3 grade. In zonele joase izolat se va semnala bruma si vor fi conditii de ceata.

- Vremea va fi frumoasa si usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 20 si 23 de grade, iar cele minime intre 5 si 9 grade.

- Vremea ramane frumoasa si calda. Cerul va fi mai mult senin. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona de munte. Temperaturileu maxime vor fi cuprinse intre 25 si 28 de grade, iar cele minime intre 7 si 12 grade. Izolat in zonele joase se va semnala ceața.