- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in localitati din noua judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, ceata va persista, iar vizibilitatea va fi scazuta sub 200 de metri, izolat sub 50…

- Aproape 40 de persoane care au participat la o nunta in comuna Cetatea de Balta din județul Alba au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara. In total, la nunta au participat 205 de persoane, pana in prezent existand 38 de cazuri care au avut nevoie de spitalizare. 11 oameni sunt internați la Blaj,…

- Zeci de persoane din Alba sunt internate in spital, cu salmonella, dupa ce ar fi consumat eclere de la o nunta. Mai exact, este vorba despre 38 de persoane infectate, din care 21 sunt internate in spitalele din Blaj, Tarnaveni și Sibiu. O persoana se afla in stare grava, pe secția de ATI la spitalul…

- ACCIDENT pe DJ 107, la Cetatea de Balta. Un tanar din Blaj a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un pod Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 18:20, pe drumul județean DJ 107, in localitatea Cetatea de Balta. Un tanar din Blaj a ajuns la spital dupa ce a intrat cu mașina intr-un…

- Astazi, 21 august 2021, in județ s-au inregistrat 65 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 8 au fost atribuite Municipiului Blaj (6 cazuri noi și 2 reinfectari), 2 comunei Sancel și 1 comunei Cetatea de Balta. Localitațile din…

- Astazi, 12 august 2021, in județ s-au inregistrat 121 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 13 au fost atribuite Municipiului Blaj (9 cazuri noi și 4 reinfectari), 3 comunei Valea Lunga, cate 2 comunelor Bucerdea Granoasa și Șona…

- Astazi, 8 august 2021, in județ s-au inregistrat 69 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 14 au fost atribuite Municipiului Blaj (13 cazuri noi și 1 reinfectare), 2 comunei Mihalț și cate 1 comunelor Bucerdea Granoasa, Cetatea…

- Astazi, 2 august 2021, in județ s-au inregistrat 58 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de catre DSP Alba. Dintre aceste cazuri, 5 au fost atribuite Municipiului Blaj (4 cazuri noi și 1 reinfectare) și cate 1 comunelor Bucerdea Granoasa (reinfectare), Cetatea de Balta,…