Stiri pe aceeasi tema

- Centrul IInfotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe tronsonul kilometric 12 (municipiul Bucuresti) – 160 (orasul Cernavoda, judetul Constanta) traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind sub 100 de…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de ceața densa, miercuri, pe autostrada A3 Turda - Borș, vizibilitatea fiind redusa pe alocuri sub 80 de metri, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, miercuri seara, pe autostrada A3 Turda…

- Centrul Infotrafic anunța ca pe Autostrada București-Constanța ploua torențial, miercuri seara, iar vizibilitatea a scazut sub 100 de metri.Potrivit polițiștilor, din cauza ploii, pe Autostrada Soarelui exista pericol de acvaplanare. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Circulatia pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta se desfasoara, vineri seara, in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri. In aceleasi conditii se circula pe A4 Ovidiu - Agigea, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, vineri seara,…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca traficul se desfașoara, vineri seara, ingreunat pe autostrada București-Constanța, din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind, in unele locuri, de sub 100 de metri, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, se circula in condiții pe ceața pe tronsonul…

- Centrul Infotrafic averizeaza ca pe A3, București-Ploiești, este luni seara ceața densa, vizibilitatea fiind, in unele locuri, sub 50 de metri, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta reacționeaza dupa decizia privind votul pentru Guvernul Orban: E blat intre PSD și PNL Potrivit Centrului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe intreaga autostrada A2 Bucuresti Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri. De asemenea, tot in conditii de vizibilitatea redusa sub 50 de metri…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de ceața, duminica dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe DN 5 București – Giurgiu și pe DN 65 Slatina - Craiova, vizibilitatea fiind redusa sub 100 de metri.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, se circula in…