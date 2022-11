Ceață densă în zone din șase județe Mai multe zone din sase judete se afla sub atentionare nowcasting Cod galben de ceata joi dimineata. Potrivit meteorologilor, in judetul Tulcea (zona continentala) si in judetele Bacau (zona joasa), Galati, Neamt (zona joasa), Vrancea (zona joasa) si Vaslui se va semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m. […] The post Ceața densa in zone din șase județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

