Ceață densă în 11 județe din țară Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza mai multe zone din Moldova, Transilvania si Dobrogea, in ora urmatoare. Conform prognozei de specialitate, se va semnala ceata, iar vizibilitatea va fi redusa sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in judetele Bacau […] The post Ceața densa in 11 județe din țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

