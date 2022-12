Stiri pe aceeasi tema

- Folosiți odinioara la curtea imperiala din Viena, caii lipițani apar azi in evenimente, sarbatori și festivitați și au un important rol terapeutic. Rasa lipițana este crescuta in 8 țari din Europa, intre care și Romania, iar UNESCO a acceptat-o in patrimoniul sau cultural.

- Bagheta franțuzeasca a intrat pe lista World Cultural Heritage a Națiunilor Unite, potrivit Reuters. Intangible Cultural Heritage include in jur de 600 de tradiții din peste 130 de țari, scrie tv8.md. Bagheta „celebreaza stilul de viața franțuzesc: un ritual zilnic, sinonim cu conviețuirea și cu generozitatea,…

- Element vestimentar din portul popular romanesc, foarte valoros, in pericol de dispariție și cunoscut pe tot globul, marama de Muscel iși va recapata locul meritat la nivel național și internațional.

- Roșia Montana, fara PUG și fara plan de management, la un an de la includerea in patrimoniul UNESCO. Ce așteapta autoritațile La peste un an de la includerea Roșiei Montane in patrimoniul UNESCO, localitatea nu are inca un Plan Urbanistic General (PUG), dupa anularea in instanta a celui finantat de…

- Vetrele monahale din Ținutul Zimbrului au fost propuse pentru includerea in patrimoniul universal UNESCO, fiind printre ultimele inițiative de acest fel ale Romaniei, pentru ca un areal din țara sa figureze pe lista selecta a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura. Zona este…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a dat pentru PUTEREA cateva explicații puerile și alambicate privind scoaterea din patrimoniul UNESCO a Parcului Național Retezat, inființat de Emil Racovița, dar, in același timp, a indicat cine sunt oarecum principalii vinovați pentru…

- Pentru 25,52% dintre romani, cheltuielile cu locuința ocupa 40-60% din venituri. In acest context, romanii incep sa fie mult mai atenți și prudenți in ceea ce privește alte tipuri de cheltuieli care pot afecta bugetul familiei (ex. vacanțe, ieșiri in oraș etc.) rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC…

- Ia romaneasca ar putea intra in patrimoniul UNESCO la sfarsitul anului. Romania si Republica Moldova vor avea dosar comun. “In decembrie se decide, la nivel UNESCO” a spus, la TVR Info, ministrul Culturii, Lucian Romascanu.