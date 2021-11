Ceață care reduce vizibilitatea sub 50 de metri în Timișoara. Până la ce oră este valabilă avertizarea meteo Meteorologii au instituit cod galben de ceața in mai multe zone din centrul și din vestul țarii. Avertizarea este valabila vineri dimineața. Ceața va acoperi cea mai mare parte a județului Harghita pe parcursul dimineții. Meteorologii anunța ca local va fi ceața, care va determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de […] Articolul Ceața care reduce vizibilitatea sub 50 de metri in Timișoara. Pana la ce ora este valabila avertizarea meteo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

