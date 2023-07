Stiri pe aceeasi tema

- In data de 27 iulie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, aparținand unei societați comerciale cu sediul in Ucraina, 500 bucați ceasuri marca design ,,APPLE’’, bunuri susceptibile…

- In data de 20 iulie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au descoperit intr-un container sosit din China, avand ca destinație o societate comerciala cu sediul in Ucraina, 1.500 seturi jocuri design LEGO , susceptibile…

- In data de 14 iunie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in trei containere sosite din China, aparținand unei societați comerciale cu sediul in Ucraina și au descoperit 700…

- In data de 29 mai 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosite, unul din Emitatele Arabe Unite iar celalalt din China, aparținand unor societați comerciale…

- In data de 11 mai 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China pentru o societate comerciala cu sediul in Romania. Ca urmare a controlului, inspectorii…

- In data de 05 mai 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosite din China, care aparțineau unor societați comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare a…

- In data de 05 mai 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosite din China, care aparțineau unor societați comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare a…

- Bunuri contrafacute in valoare de peste 3.100.000 lei reținute de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud. Astazi, inspectorii vamali din Constanța Sud au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosite din China. Acestea aparțineau unor societați…