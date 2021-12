Stiri pe aceeasi tema

- Noul termen pentru finalizarea primului tronson din ruta alternativa Suceava – Botoșani, pe str. Apeductului, este 30 iunie 2022. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu, acesta precizand ca in momentul de fața se lucreaza pe acest tronson intre podul de peste raul Suceava, pana la intersecția cu…

- Avand in vedere specificul județului și dinamica evenimentelor rutiere inregistrate, siguranța rutiera este o prioritate permanenta a polițiștilor suceveni. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a atras atenția in mod constant asupra necesitații respectarii legislației rutiere dar și…

- Grupa Pirotehnica a Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Bucovina” al județului Suceava a intervenit in cursul zilei de luni, 25.10.2021, pentru asanarea unor elemente de muniție neexplodate descoperite in zona industriala a municipiului Suceava (Calea Unirii), a anunțat ISU Suceava. Pe parcursul…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava și ai Garzii de Intervenție Gura Humorului, impreuna cu lucratorii SVSU Ilișești, Balaceana, Ciprian Porumbescu și Cornu Luncii, au intervenit cu noua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi dupa amiaza la o gospodarie din Ilișești, informeaza ISU Suceava. ”Ard casa si anexele gospodarești. Intervin pompierii militari și civili cu 6 autospeciale de stingere. Misiunea este in dinamica”, transmite ISU Suceava. The post Arde o casa in Ilișești. Pompierii…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii SVSU Balaceana și Ilișești, au intervenit cu cinci autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Balaceana. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat anexele gospodarești…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, impreuna cu lucratorii SVSU Balaceana și Ilișești, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din localitatea Balaceana, informeaza ISU Suceava. La sosirea…