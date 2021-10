Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Dubai a recuperat ceasul de 180.000 de dolari care i-a fost furat lui Cosmin Olaroiu la Milano, Italia. ”Vreau sa mulțumesc Poliției din Dubai, care mi-a recuperat ceasul care mi-a fost furat. Și-au aratat profesionalismul și au demonstrat de ce Dubaiul este cel mai sigur oraș din lume,…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit, in patru paleti transportati intr-un camion, peste 3.000 de articole electrice si electronice pentru care soferul nu a putut prezenta documente justificative. Marfa, in valoare de 1,74 milioane de lei, a fost ridicata in vederea confiscarii. Soferul este…

