Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala salveaza Colterm. Sau cel puțin așa crede primarul Timișoarei, care a anunțat, joi, ca municipalitatea va incheia un acord de colaborare cu Banca Mondiala, in valoare de 900.000 de lei, peste 180.000 de euro. Puțin mai ieftin decat concordatul, dar specialiștii Bancii Mondiale vor spune…

- Un nou centru multifuncțional unde se vor oferi servicii de consiliere pentru copiii aflați in situați de risc de separare de parinți, servicii de asistența comunitara și consiliere pentru parinți va fi ridicat de Primaria Timișoara... The post Dominic Fritz: Administrația pe care o conduc va prioritiza…

- Autorizatia de construire pentru ultimii 15 kilometri de drumuri de legatura cu Podul de la Braila a fost emisa, iar la sfarsitul anului viitor podul va fi dat in trafic, a scris vineri ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe pagina sa de Facebook. …

- Primaria Constanta a eliberat Autorizatia de Construire pentru Scapino Junior Este vorba de modificarea unui imobil de 2 etaje pe care il ridica in MamaiaPrimaria Constanta a eliberat Autorizatia de Construire cu numarul 379 din data de 19 mai pentru Scapino Junior SRL, care doreste sa modifice un proiect…

- bull; In fata instantei, Asociatia Constanta Altfel arata ca "referatul nr. ... 13.03.2018 al Directiei Urbanism Serviciul Strategii si Planificare Urbana din cadrul Primariei Constanta contine elemente nereale, respectiv mentiunea potrivit cu care bulevardul Mamaia ar avea de 3 benzi de mers pe fiecare…

- Celebrul Pod de Fier din Iosefin, uitat pana acum de toți cei care au ocupat fotoliul de primar al Timișoarei, a ieșit din garanția de 100 de ani. Avertizarea a venit de la primaria din Viena, iar actuala administrație, de la Timișoara, spune ca nu se poate repara efectiv anul acesta. Dar vom avea o…

- Discuții aprinse, luni seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Spiritele s-au incins cand moderatorul i-a intrebat pe cei doi invitați, consilierii locali Simion Moșiu de la PNL și Ovidiu Merean de la USR PLUS, de ce nu este finalizat Planul Urbanistic General al Timișoarei (PUG). In schimb, in proiectul…

- Discuții aprinse, luni seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Spiritele s-au incins cand moderatorul i-a intrebat pe cei doi invitați, consilierii locali Simion Moșiu de la PNL și Ovidiu Merean de la USR PLUS, de ce nu este finalizat Planul Urbanistic General al Timișoarei (PUG). In schimb, in proiectul…