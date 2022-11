Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a declarat dupa meciul de sambata cu Rapid, scor 2-2, ca nu are nimic cu cei patru jucatori exclusi din lot, dar el nu poate accepta indolenta si suficienta, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Universitații Craiova , Sorin Carțu, implinește astazi 67 de ani. Cu aceasta ocazie, Gazeta de Sud ii ureaza „La mulți ani!“, multa sanatate și cat mai multe realizari din postura pe care o ocupa la Știința. „Sorinaccio“ a acordat un interviu cu ocazia aniversarii sale, pe care-l puteți…

- Mirel Radoi, antrenorul CS Universitații Craiova, a facut o declarație aiuritoare despre Bogdan Vatajelu (29 de ani), fundașul stanga al oltenilor. Concret, Radoi a susținut ca Vatajelu a alergat in meciul cu Sepsi (1-0) 55 de metri in numai 4 secunde. Extrapoland, asta inseamna ca Vatajelu ar putea…

- Dan Petrescu nu se va putea baza pe capitanul echipei sale la derbiul din Giulești cu Rapid din Superliga. Mario Camora a fost operat de urgența la Cluj-Napoca dupa o criza acuta de apendicita. Intr-o postare pe contul personal de Facebook, CFR Cluj a anunțat ca Mario a fost operat cu succes la Institutului…

- Incepe etapa a 15-a din Superliga de fotbal a Romaniei. Și demareaza in tromba, cu duelul primelor doua clasate. Se joaca in Giulești, vineri, 21 octombrie, de la ora 20:30. Ambele au evoluat marți, in Cupa Romaniei, insa doar Rapid a terminat fericita, Farul nereușind victoria. Duel intre nașul Hagi…

- Ionuț Rada are cinci trofee in CV, toate caștigate in Romania, și doar patru meciuri in echipa naționala. Acesta a vorbit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, despre lucrurile placute din cariera, despre cum a reușit sa-l intalneasca la Vatican pe Papa Francisc și spune de ce a ramas cu…

- Adrian Mititelu este furios! Cristi Sapunaru a fost suspendat doar o etapa dupa scandalul de la meciul U.Craiova 1948 – Rapid, desfașurat la Targu Jiu. Patronul oltenilor este convins ca jucatorul a fost tratat cu mare indulgența de Comisia de Disciplina a FRF și ca oficialii clubului din Giulești au…

- U Craiova 1948 a reușit sa caștige la limita confruntarea de pe teren propriu cu liderul Superligii, Rapid. In cea de-a zecea etapa, formația antrenata de Adrian Mutu a ratat șansa de a se desprinde in fruntea clasamentului.