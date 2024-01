Ceartă PSD și PNL în Iași! Liberalii, acuzați că fac propagandă în școli PSD Iași a descoperit pliante electorale ale PNL la Inspectoratul Școlar Județean. Un scandal politic a izbucnit recent la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași, unde zeci de materiale de propaganda ale PNL au fost descoperite, amplasate strategic. Flyerele, pe care liberalii și-au pus cu mandrie sigla partidului, vorbeau despre implicarea acestora in adoptarea și promovarea noii Legi a pensiilor, deși inițial nu au susținut-o deloc. Acest comportament a fost catalogat drept mincinos, ipocrit și o incercare ilegala de a influența atmosfera politica in cadrul ISJ Iași. Incidentul a starnit indignarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș a anunțat ca depune plangere penala impotriva președintelui PNL Timiș, Alin Nica, al directorului Regionalei de Poșta Adrian Lulciuc și a președintelui PNL Lugoj, Ionuț Sarbu, pentru distribuirea unor pliante electorale prin poșta fara sa existe contract cu Poșta.

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș ii acuza pe liberali ca folosesc Poșta Romana: „Batranii au primit pensiile cu un pliant cu PNL”. PSD Timis a anuntat ca face plangere penala pe numele presedintelui PNL Timis, Alin Nica, a directorului Regionalei de Posta Timisoara, Adrian Lulciuc, si a presedintelui…

- PSD Timis a anuntat ca face plangere penala pe numele presedintelui PNL Timis, Alin Nica, a directorului Regionalei de Posta Timisoara, Adrian Lulciuc, si a presedintelui PNL Lugoj, Ionut Sirbu, in scandalul pliantelor electorale distribuite de postasi. Cei din PSD au descoperit ca nu exista niciun…

- Președintele Partidului Național Liberal Timiș, Alin Nica, folosește Poșta Romana și angajații ei pentru a-și face campanie electorala! Declaratia PSD Timis vine si cu dovezi. Zilele trecute, batranii din Lugoj au primit pensiile și la fiecare fluturaș de pensie a fost atașat un pliant cu imaginea liberalului…

- Compania Naționala „Poșta Romana” a suspendat, incepand cu data de 12 ianuarie, serviciul Postmesager pentru materiale cu caracter politic, dupa ce Partidul Social Democrat a solicitat „explicații oficiale” despre distriuirea unor materiale de propaganda politica ale PNL (cu fotografia și numele…

- ”In baza prevederilor legale, Compania Nationala Posta Romana suspenda, incepand cu data de 12 ianuarie 2024, serviciul Postmesager pentru materiale cu caracter politic”, informeaza compania. In urma informatiilor aparute in presa cu privire la implicarea Companiei in distribuirea de materiale cu caracter…

- Partidul Social Democrat a cerut explicații Postei Romane si Casei Nationale de Pensii privind distribuirea unor materiale de propaganda politica capsate la taloanele de pensii. Totul a pornit dupa ce liderul PSD Timiș Alfred Simonis a reclamat ca liderul PNL Timiș, Alin Nica, folosește Poșta Romana…

