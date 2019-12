Ceartă pentru locul de parcare Politia municipiului Tg. Jiu a fost sesizata vineri de B.L. Nicolae, de 21 ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, la ora 15:00, in urma unei altercatii cu U. Marian, din localitate, privind un loc de parcare, acesta din urma i-a distrus suportu... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

