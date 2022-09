Intre locatarii unor apartamente din centrul Craiovei si proprietarul imobilelor s-a iscat un adevarat scandal. Motivul, proprietarul le-a spus ca a sosit momentul sa schimbe locuinta, iar locatarii au refuzat, spunand ca nu vor sa ramana pe drumuri sau sa mearga in alta locatie. Situatia este una aparte, locatarii sunt persoane cu dizabilitati si au fost tolerate in aceste locuinte sociale de o asociatie care se ocupa cu reintegrarea persoanelor de acest fel. Timp de 30 de ani, de la momentul terminarii scolii, aceste persoane au fost gazduite in aceste apartament cu conditia sa-si plateasca…