Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, președintele Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hincu, a afirmat ca intr-o ședința de lucru organizata la Palatul Administrativ a avut o discuție in contradictoriu cu generalul-maior in rezerva Ionel Oprea, coordonatorul militar al Spitalului Județean, pe…

- Radio Top: De ieri, ați transmis o scrisoare deschisa primului ministru și Guvernului, solicitind sa fie modificat programul persoanelor de peste 65 de ani. Ce reacții ați primit? Sorin Hincu: Reacțiile sint destul de numeroase. Toate au fost favorabile și nici nu ma așteptam sa fie altfel, pentru ca…

- Intr-un comunicat transmis redactiei noastre, presedintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg pensionar Sorin Hincu, solicita Guvernului, cu argumente, ca persoanele care au peste 65 de ani sa poata iesi din casa in intervalul 08.00 – 12.00. Iata scrisoarea deschisa a domnului Hincu: Scrisoare…

- Autoritatile sucevene vor folosi noul spital din Falticeni pentru internarea pacientilor cu COVID-19, in conditiile in care se estimeaza o crestere a numarului de cazuri in urmatoarea perioada, iar capacitatea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, de 1.200 de paturi, ar fi depasita, transmite…

- Echipa de specialisti condusa de secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Ionel Oprea, si colonelul medic Daniel Derioiu, managerul spitalului, a facut o prima evaluare a situatiei de la Spitalul Judetean de Urgenta din municipiul Suceava. Au fost evaluate si analizate resursa umana, necesarul de…

- Armata a ajuns la Suceava și a inceput acțiunea de dezinfecție. Militarii de la Unitatea militara de decontaminare de la Husi au ajuns la Suceava și au demarat acțiunea anunțata de ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca. Primul loc dezinfectat este curtea Spitalului Județean "Sf. Ioan ...

- Intr-o interventie telefonica la Radio Top, presedintele Colegiului Medicilor Suceava, medicul chirurg Sorin Hincu, a declarat ca transformarea Spitalului Judetean Suceava intr-un spital dedicat numai bolnavilor de COVID ar fi un dezastru. Intrebat ce ar insemna transformarea spitalului, domnul Hincu…