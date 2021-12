Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie este destinata, in principal, cumparaturilor. Astfel, toti vom merge in diverse centre comerciale, pentru cumparaturi. Prinsi de spiritul Craciunului, nu vom uita cu siguranta nici de cei dragi, carora le vom lua cadouri. Portofelul va fi mai plin decat in alte zile, cu bani care poate…

- Președintele Grupului de Acțiune Locala Timișoara, Catalin Tiuch, a vizitat vineri Piața Traian pentru a-l felicit pe președintele Asociației „Cetațean de Traian”, Sergiu Lazin, pentru targul de craciun pe care il lanseaza, Seri de TraIARNA, dar și pentru a discuta despre posibilitațile de dezvoltare…

- Va aducem la cunostinta faptul ca o actiune judecatoreasca cerand custodia legala a minorei Fleancu Oana Maria, cunoscuta de asemenea sub numele de Clara Maria Cucu, a fost initiata de catre Preotul Cosmin Antonescu la Curtea Judecatoreasca de Circuit din Montgomery County, Maryland, USA, Cazul Nr.…

- Intre noi și dumneavoastra e o bariera. Distanța. Sa va fim aproape poate ca am pune de o șezatoare la lumina stelelor, și fiecare dintre noi am recita cate o poezie, doar cele vesele sa ne alunge tristețea și neputința. Sa fim aproape, poate ca in zorii zilei cand ar canta cocoșii am pune repede de…

- Elena Merișoreanu și soțul ei au trecut printr-o sperietura de zile mari in ultima perioada. Partenerul de viața al reputatei artiste de muzica populara a primit mesaje morbide, care l-au lasat fara cuvinte. Despre ce este vorba. Soțul Elenei Merișoreanu a primit mesaje de condoleanțe de ziua soției…

- In contextul in care, de la inceputul anului si pana in prezent, pompierii prahoveni au intervenit la peste patru sute de incendii de locuinte, in urma carora si-au pierdut viata cinci persoane, iar alte 16 au suferit diverse arsuri, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban…

- “Aceasta zi sarbatorita in fiecare an, 1 octombrie ne ofera prilejul de a ne exprima recunostinta si respectul fata de cei in slujba carora ne aflam. Aceasta zi ne reaminteste cat de valorosi sunt oamenii, indiferent de varsta lor si se sarbatoreste, tocmai pentru a promova drepturile persoanelor de…

- Statele Unite au inclus Croatia in Programul Visa Waiver, astfel incat cetatenii acestei tari vor putea intra fara viza pe teritoriul american pentru o sedere de pana la 90 de zile, a anuntat marti seful Departamentului pentru Securitate Interna (DHS), Alejandro Mayorkas, transmite Reuters. 'Desemnarea…