Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi noapte, in discursul adresat natiunii, ca Rusia a efectuat 4.500 de lovituri cu rachete si peste 8.000 de raiduri aeriene in aceasta perioada. „Ne continuam rezistenta. Agresorul isi continua teroarea. Suntem din nou atacati din cer de un stol…

- O fetița de numai cinci luni din Roman, județul Iași a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței, provocate de ulei incins. O cearta dintre cei doi parinți care se aflau in bucatarie impreuna cu copilul, ar fi fost motivul incidentului.Un copil din Roman, județul Iași, a fost transportat vineri la…

- Miruna de la Mireasa sezon 6 s-a suparat tare pe Valentin, despre care spune ca i-a zis ”Shhh” cand toți baieții erau pe hol. Aceasta l-a jignit și a spus mai multe lucruri despre cuplul Gabriela- Valentin.

- Fetele de la Mireasa sezon 6 susțin ca iubita lui Valentin, Gabriela, e falsa și ca in Turcia s-a comportat total diferit. Ba mai mult, Miruna și Raluca au afirmat ca aceasta a incercat sa flirteze cu un barbat din staff.

- Dupa ce Cosmin i-a furat un sarut Mirunei la petrecerea de sambata, mama fetei a intervenit prin telefon in emisiunea Mireasa- Capriciile iubirii. De cum a auzit glasul mamei sale, Miruna a izbucnit in lacrimi.

- Gabriela Cristea a anunțat ca iși arunca hainele. Prezentatoarea de la Antena Stars a explicat care este motivul pentru care vrea sa iși schimbe garderoba pana la 48 de ani. Soția lui Tavi Clonda este mai hotarata ca niciodata sa faca o schimbare in viața ei. Gabriela Cristea va arunca toate hainele…

- Cetatenii cehi trimit exact 1.968 de coroane (80 de dolari) in Ucraina, ca ajutor in razboiul impotriva Rusiei si pentru a comemora invazia in 1968 a Cehoslovaciei de catre trupele conduse de sovietici, a anuntat duminica ambasada Ucrainei, potrivit The Guardian.

- Gheorghe Gheorghiu petrece zilele acestea pe litoralul romanesc. S-a cazat la un hotel alaturi de unul dintre cei mai buni prieteni ai sai și se pare ca amandoi se distreaza de minune... pana la un anumit punct. Un joc de table a declanșat discuții destul de aprinse intre cei doi, iar noi am surprins…