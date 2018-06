Stiri pe aceeasi tema

- Din dorința de a scapa de urmele inestetice ale costumului de baie care raman pe corp dupa bronz, nu doar unele femei, ci și barbați, au apelat la diverse tertipuri. Pentru ca s-a dat startul sezonului estival, va propunem o galerie foto cu cele mai amuzante si bizare costume de baie. Perioada concediilor…

- Vasile Mihalcia, un militar-erou, iși risca viața zi de zi pentru baiețelul sau cel mic. In varsta de trei ani, Darius a primit un diagnostic dur la scurt timp dupa ce a venit pe lume. Medicii le-au spus parinților ca fiul lor sufera de tetrapareza spastica, paralizie cerebrala. Din ziua in care au…

- Femeia a auzit niște zgomote ciudate in baie și s-a dus sa vada ce se intampla. Ea a descoperit cu groaza ca din tavan cazusera doi pitoni. Petrina Murphy, de 41 de ani, din Byfield, Queensland, Australia, a trait o experiența foarte neplacuta. Alertata de zgomotele din baie, femeia a descoperit ca…

- Daniela Gyorfi si Simona Gherghe sunt doua mame puse la incercare, din cauza copiilor lor! Cantareata a povestit situatia in care este pusa cu fetita sa, iar prezentatoarea TV a reactionat imediat.

- In timp ce toata suflarea cea vestita a PSD era adunata la Congres, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane "pe aceleasi coordonate" in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este "suveran ca institutie legiuitoare". "Cine are urechi de auzit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca Parlamentul este suveran ca institutie legiuitoare, punctand ca politica privind codurile penale se face in Parlament. "Vom ramane in continuare pe aceleasi coordonate. Va garantez ca nu vom face niciun pas…