Stiri pe aceeasi tema

- McLaren a inregistrat constant progrese in ultimii ani și a reușit sa incheie sezonul precedent pe locul patru in clasamentul constructorilor, cea mai buna poziționare de dupa 2012. In acest context, oficialii echipei britanice spera sa continue progresele și in sezonul urmator, insa scopul principal…

- Usturoiul este leguma cu cele mai multe proprietati benefice pentru sanatatea organismului uman, asta pentru ca are in componenta numeroase substante antioxidante si nutritive. Astfel, nutritionistii recomanda a fi consumat pe stomacul gol si utilizat pentru tratarea, in mod natural, a diferitelor afectiuni.

- Ciclistul belgian Julien Cadron a suferit un stop cardiac, sambata, in timpul unei curse de mountain bike la Deerlijk, a anuntat echipa sa, Gaverzicht-Be Okay, potrivit presei din Belgia, potrivit news.ro.Sportivul in varsta de 27 de ani a cazut brusc de pe bicicleta in timpul competitiei,…

- Ceaiul de ceapa este ideal pentru tuse, iar asta datorita continutului de vitamine si antioxidanti care ajuta la intarirea sistemului imunitar.Citește și: Medicamentele care pot duce la apriția ulcerului Potrivit Mayo Clinic, bauturile calde, precum ceaiurile, ajuta la ameliorarea simptomelor…

- Vedetele din Asia Express au pornit pe Drumul Comorilor. Cursa a inceput in Filipine si se va termina in Taiwan. Cele 9 perechi de vedete trebuie sa se descurce si sa isi gaseasca singure mancare, cazare si transport, avand la dispozitie un singur Euro pe zi.

- Imaginile pe care le așteptau toți fanii Dacia au aparut! Noul model al producatorului, Sandero 3, a fost fotografiata in timpul testelor. Ce schimbari de design și ce dotari tehnice va avea?

- Primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța de 5 zile chiar dupa Revelion. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sezonul virozelor și gripei a debutat, deja, cu toate ca abia s-a terminat vara. Fața de aceeași perioada a anului trecut, in acest an, numarul cazurilor de gripa clinica depistate este de trei ori mai mare.