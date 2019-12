Stiri pe aceeasi tema

- Un camion care transporta ceapa in valoare de 30.000 de dolari a fost golit de hoti in India, tara unde in ultima vreme au avut loc mai multe infractiuni similare pe fondul cresterii explozive a pretului la ceapa, o leguma care este un produs de baza in India, transmite DPA, informeaza AGERPRES . Din…

- Iohannis: “Cresterea salariului minim este o necesitate si se va realiza.” Cele trei scenarii ale Guvernului UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca salariul minim va fi majorat, deoarece este vorba despre o masura necesara. "Creşterea salariului minim este nu doar o…

- Oamenii de afaceri turci care investesc in Romania au avantajul initierii unor societati comerciale care devin firme parte a Uniunii Europene si astfel pot beneficia de absolut toate avantajele acestui context, inclusiv de dreptul de a achizitiona teren agricol si de a primi subventii europene in…

- Ministrul de Finante. Nirmala Sitharaman, a declarat la o conferinta de presa ca impozitul pe profit va fi redus de la 30% la aproximativ 25%, in linie cu nivelul din alte tari asiatice, un anunt care a dus la cresterea cu peste 3% a actiunilor companiilor indiene."Incepand din anul financiar…

- Guvernul indian a anuntat vineri o reducere surprinzatoare a impozitului pe profit, prin care companiile ar putea economisi 20,5 miliarde de dolari, in cadrul masurilor menite sa stimuleze investitiile private si cresterea economica, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Ministrul de Finante.…

- „De ce sa le retrag? Ele raman in Parlament in dezbatere, acea propunere de act normativ este o propunere pentru care este necesara o discuție, o dezbatere mai larga in zona economica și am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sprijin pe aceasta varianta pentru ca aceasta propunere…

- Romanii care nu-și platesc datoriile la stat risca sa intre la inchisoare pana la 7 ani. Ministrul de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici a depus – in procedura de urgența -, la Senat un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 6 ani pentru cei care nu vireaza la timp contribuțiile…